В Украину впервые с начала войны приехал министр финансов Германии
В понедельник, 14 августа, в Киев прибыл министр финансов Германии Кристиан Линднер. Этот визит в Украину стал для него первым с самого начала полномасштабного вторжения России
Об этом сообщило посольство Германии в Украине.
Отмечается, что в начале своего визита в украинскую столицу Линднер сказал, что его страна стоит вместе с Украиной бок о бок.
"Сегодня мы также обратим свой взгляд на будущее. Хотим обсудить очень конкретно, как министерство финансов Германии может поддержать Украину", - добавил министр.
- Ранее Министерство финансов Украины сообщало, что с начала полномасштабного вторжения правительство Германии предоставило финансовую помощь в размере 1,55 млрд долл., львиная часть финансирования была направлена в форме грантов.
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