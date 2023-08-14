В Украину впервые с начала войны приехал министр финансов Германии

Об этом сообщило посольство Германии в Украине.

Отмечается, что в начале своего визита в украинскую столицу Линднер сказал, что его страна стоит вместе с Украиной бок о бок.

"Сегодня мы также обратим свой взгляд на будущее. Хотим обсудить очень конкретно, как министерство финансов Германии может поддержать Украину", - добавил министр.