В Украину впервые с 24 февраля подходит турецкое судно, - СМИ
К морскому торговому порту "Черноморск" подходит турецкий сухогруз FULMAR S – это первое турецкое судно, приближающееся к Украине с 24 февраля
Об этом говорится на портале BlackSeaNews .
По данным мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований", по состоянию на 15:00 по Киеву субботы на подходе к порту Черноморск наблюдается турецкий сухогруз FULMAR S.
Ожидается, что FULMAR S прибудет в субботу в 20.00 по Киеву. Судно, спущенное на воду в 2007 году, зарегистрировано на компанию из Стамбула.
Сухогруз вышел из турецкого порта BANDIRMA в Мраморном море более 10 дней назад. До 2 августа судно находилось на якорной стоянке у турецкого порта PENDIK, а затем до 5 августа – на якорной стоянке у пролива Босфор в Черном море, откуда отправилось в направлении порта "Черноморск" в 15:50.
"На якорной стоянке у входа в Босфор в Черном море до сих пор находится (тоже турецкий) балкер OSPREY S, IMO: 9300843, который считали первым судном, которое получит разрешение на рейс в порты Украины по экспортному зерну. Итак, наши прогнозы, что это будут преимущественно суда турецких владельцев подтверждаются", – отмечает главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.
- Утром 5 августа из портов Одесщины отправился караван судов с украинским зерном: на борту трех балкеров 57 тысяч тонн украинской кукурузы. 6 августа первое зерновое судно из каравана из трех кораблей уже прибыло в Стамбул.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.53
-
EUR
Покупка 38.71Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное