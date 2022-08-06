В Украину впервые с 24 февраля подходит турецкое судно, - СМИ

Об этом говорится на портале BlackSeaNews .

По данным мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований", по состоянию на 15:00 по Киеву субботы на подходе к порту Черноморск наблюдается турецкий сухогруз FULMAR S.

Ожидается, что FULMAR S прибудет в субботу в 20.00 по Киеву. Судно, спущенное на воду в 2007 году, зарегистрировано на компанию из Стамбула.

Сухогруз вышел из турецкого порта BANDIRMA в Мраморном море более 10 дней назад. До 2 августа судно находилось на якорной стоянке у турецкого порта PENDIK, а затем до 5 августа – на якорной стоянке у пролива Босфор в Черном море, откуда отправилось в направлении порта "Черноморск" в 15:50.

"На якорной стоянке у входа в Босфор в Черном море до сих пор находится (тоже турецкий) балкер OSPREY S, IMO: 9300843, который считали первым судном, которое получит разрешение на рейс в порты Украины по экспортному зерну. Итак, наши прогнозы, что это будут преимущественно суда турецких владельцев подтверждаются", – отмечает главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

Утром 5 августа из портов Одесщины отправился караван судов с украинским зерном: на борту трех балкеров 57 тысяч тонн украинской кукурузы. 6 августа первое зерновое судно из каравана из трех кораблей уже прибыло в Стамбул.