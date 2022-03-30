В Украину впервые прилетел североамериканский вид мартынов

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

"Благодаря современным технологиям, на заповедной территории, хоть она и оккупирована, продолжается работа. Буквально несколько дней назад ученые зафиксировали новый вид птицы не только для Чернобыльского заповедника, но и для всей Украины – мартына делаверского (Larus delawarensis)", - пишут ученые.



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Эта птица – североамериканский вид мартынов, регулярно зимующий в Западной Европе. Визуально он похож на мартына сизого.

"Это первая подтвержденная встреча с мартыном делаверским на территории Украины", - отмечают ученые.

В начале марта Министерство обороны РФ посвятило почти часовой брифинг украинской орнитологии. Они заявили, что украинские птицы переносят в Россию грипп и являются "биологическим оружием". После этого в соцсетях появилось немало мемов на тему боевых птиц, которые отправляются из Украины в Россию.

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