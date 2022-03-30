В Украину впервые прилетел североамериканский вид мартынов
В Украину впервые прилетел пернатый гость из Северной Америки
Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.
"Благодаря современным технологиям, на заповедной территории, хоть она и оккупирована, продолжается работа. Буквально несколько дней назад ученые зафиксировали новый вид птицы не только для Чернобыльского заповедника, но и для всей Украины – мартына делаверского (Larus delawarensis)", - пишут ученые.
Читайте также: Влюбленные пингвины: украинские полярники ко Дню святого Валентина показали фото с весеннего периода ухаживаний птиц
Эта птица – североамериканский вид мартынов, регулярно зимующий в Западной Европе. Визуально он похож на мартына сизого.
"Это первая подтвержденная встреча с мартыном делаверским на территории Украины", - отмечают ученые.
- В начале марта Министерство обороны РФ посвятило почти часовой брифинг украинской орнитологии. Они заявили, что украинские птицы переносят в Россию грипп и являются "биологическим оружием". После этого в соцсетях появилось немало мемов на тему боевых птиц, которые отправляются из Украины в Россию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 33.41
- Актуальное
- Важное