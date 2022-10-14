В Украину возвращаются отремонтированные в Литве САУ Panzerhaubitze 2000
Литва отправила обратно в Украину отремонтированные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000
Об этом сообщил в твиттере министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас.
"Отремонтированные в Литве PzH2000 возвращаются на поле боя в Украину. Удачи!" - говорится в сообщении.
- 13 октября стало известно, что Литва предоставит Украине минометы, беспилотники и зимнюю одежду.
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