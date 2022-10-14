Об этом сообщил в твиттере министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас.

"Отремонтированные в Литве PzH2000 возвращаются на поле боя в Украину. Удачи!" - говорится в сообщении.

13 октября стало известно, что Литва предоставит Украине минометы, беспилотники и зимнюю одежду.