В Украину возвращаются аисты, чтобы "усилить государственную границу", - пограничники
В Украину начали возвращаться аисты
Их заметили пограничники в Одесской области во время патрулирования границы, сообщают в ГПСУ, передает "Еспресо. TV".
Охранители границы шутят, что "аисты прибыли для усиления государственной границы".
"Скрывать тот факт, что они есть у нас на вооружении нет никакого смысла, потому что "правдивое" российское телевидение уже разоблачило всю "правду" о наших биолабораториях", - пишут пограничники и в шутку добавляют: это специальный вид, который может "осуществлять мониторинг границы в пешем порядке, а в случае обнаружения российской авиации осуществить меры по ее уничтожению".
На фото видно, что аисты "проверяют" контрольно-следовую полосу. Пограничники шутят, что пока аисты изучают землю на предмет обнаружения червей, но "как именно они будут реагировать, когда увидят русню, вопрос остается открытым…"
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