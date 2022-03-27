В Украину возвращаются аисты, чтобы "усилить государственную границу", - пограничники

Их заметили пограничники в Одесской области во время патрулирования границы, сообщают в ГПСУ, передает "Еспресо. TV".

Охранители границы шутят, что "аисты прибыли для усиления государственной границы".



"Скрывать тот факт, что они есть у нас на вооружении нет никакого смысла, потому что "правдивое" российское телевидение уже разоблачило всю "правду" о наших биолабораториях", - пишут пограничники и в шутку добавляют: это специальный вид, который может "осуществлять мониторинг границы в пешем порядке, а в случае обнаружения российской авиации осуществить меры по ее уничтожению".

На фото видно, что аисты "проверяют" контрольно-следовую полосу. Пограничники шутят, что пока аисты изучают землю на предмет обнаружения червей, но "как именно они будут реагировать, когда увидят русню, вопрос остается открытым…"

Напомним , "Орск" и орки разлеглись на дне моря": ГПСУ поблагодарила российского пропагандиста за сюжет о корабле оккупантов в порту Бердянска

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb