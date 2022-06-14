В Украину возобновляют доставку с Aliexpress
С 15 июня Укрпочта и "Новая почта" возобновляют поставки в Украину с китайской платформы Aliexpress
Об этом сообщили на страницах "Новой почты" и Укрпочты.
"Фонарики, термобелье, туристическая посуда и все, что сейчас сложно купить в Украине, можно заказывать из Китая на одном из крупнейших азиатских маркетплейсов.
Получить свой заказ вы сможете в 14 областях Украины: Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях во всех работающих отделениях", – говорится в сообщении Укрпочты.
"Мы провели десятки встреч с партнером, чтобы заверить его, что мы работаем в привычном графике и уже возобновили свою довоенную скорость. Поэтому теперь пользователи снова могут заказывать доставку товаров из AliExpress сразу с сайта в удобное отделение или почтомат", - цитирует сайт "Новой почты" своего руководителя Юрия Беневитского.
Компания сообщила, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину клиенты Новой почты заказывали около 2,6 тонны товаров из AliExpress.
- Напомним, 5 мая AliExpress прекратил принимать для оплаты заказов карты российских банков, попавших под санкции.
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