В Украину возобновляют доставку с Aliexpress

Об этом сообщили на страницах "Новой почты" и Укрпочты.

"Фонарики, термобелье, туристическая посуда и все, что сейчас сложно купить в Украине, можно заказывать из Китая на одном из крупнейших азиатских маркетплейсов.

Получить свой заказ вы сможете в 14 областях Украины: Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях во всех работающих отделениях", – говорится в сообщении Укрпочты.

"Мы провели десятки встреч с партнером, чтобы заверить его, что мы работаем в привычном графике и уже возобновили свою довоенную скорость. Поэтому теперь пользователи снова могут заказывать доставку товаров из AliExpress сразу с сайта в удобное отделение или почтомат", - цитирует сайт "Новой почты" своего руководителя Юрия Беневитского.

Компания сообщила, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину клиенты Новой почты заказывали около 2,6 тонны товаров из AliExpress.