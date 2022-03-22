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В Украину везут более 2 млн доз препаратов йода, - глава комитета Радуцкий

22 мартa, 2022 вторник
11:43

В ближайшее время в Украину поступят более 2 млн доз препаратов йода, дефицит которых наблюдается в аптечной сети

Об этом сказал в эфире телемарафона UAразом председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает Укринформ.

Нардеп сообщил, что задержки со снабжением возникли из-за вызванных российской агрессией логистических проблем. По словам Радуцкого, такая же ситуация возникла со снабжением безрецептурных успокоительных.

"Эти медпрепараты преимущественно отечественного производства. Все украинские предприятия фармацевтической отрасли уже наладили их изготовление. Думаю, в ближайшие дни их также будет достаточно в аптеках", - сказал Радуцкий.

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Кроме того, нардеп сообщил об уже осуществленных закупках гормональных препаратов, дефицит которых должен быть преодолен в ближайшие дни.

Также Радуцкий заявил, что Минздрав в ближайшее время решит вопрос доставки лекарств в регионы, где проходят активные боевые действия.

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В то же время нардеп не исключил возникновения дефицита других медицинских препаратов и средств, в частности, из-за проблем с логистикой. Радуцкий призвал граждан не провоцировать такой дефицит и не покупать больше лекарства, чем нужно.

Спрос на препараты йода в Украине возник из-за угрозы радиоактивной катастрофы в результате захвата оккупантами Чернобыльской и Запорожской АЭС. В случае такой аварии препараты иода используют для уменьшения вреда здоровью человека.

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