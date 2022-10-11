В Украину вернулись 37 депортированных оккупантами детей
В конце августа оккупанты незаконно вывезли из Харьковщины 37 детей, сейчас их удалось вернуть в Украину
Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в своем телеграмме .
В сообщении говорится, что в конце августа оккупанты незаконно вывезли 37 детей из Харьковской области в российский пгт Кабардинка возле Геленджика. У всех детей есть родители.
Минреинтеграция рассказывает, что процесс возвращения был трудным, но завершился успешно. Чтобы забрать своих детей, родители проехали долгий путь по нескольким странам Европы.
В настоящее время семьи находятся в шелтерах для внутренне перемещенных лиц в селах Белки и Горинчево в Закарпатье. Минреинтеграция сообщила, что комфортные условия проживания в недавно отремонтированных и оборудованных помещениях обеспечила Закарпатская ОВА, вещи первой необходимости передали международные организации.
- 6 октября депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что в связи с контрнаступлением ВСУ оккупанты в Херсонской области предлагают "оздоровить" детей в аннексированном Крыму, чтобы взять в заложники. 9 октября он сообщил, что из временно оккупированной Новой Каховки в Херсонской области российские захватчики вывезли 12 автобусов со своими семьями в Крым.
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