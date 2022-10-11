В Украину вернулись 32 воина: состоялся очередной обмен пленными

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Среди освобожденных из плена – офицеры, сержанты и солдаты Вооруженных Сил Украины. Все они были в местах, где велись жесткие боевые действия. Многие считались пропавшими без вести.

Как добавили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, трое из освобожденных – офицеры, 28 – солдаты, один – матрос. Освобожденные из плена защитники относятся, в частности, к 72-й, 24-й и 58-й отдельным механизированным бригадам, 26-й отдельной артиллерийской бригаде, 36-й отдельной бригаде морской пехоты, 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде, 109-го отдельного горно-штурмового батальона. Самому младшему из освобожденных воинов – 22 года, самому старшему – 51 год.

По словам Ермака, сейчас освобожденные военные проходят медицинское освидетельствование, будут восстанавливаться, увидят своих родных.

"Сегодня мы освободили рядового, который служил вместе со своим старшим братом. Брат погиб на его глазах, а младший брат в тот же день попал в плен. У старшего брата остались жена и две дочери", - написал Ермак.

Погибший израильтянин Дмитрий Фиалка в последние два года жил в Украине, работал детским тренером по футболу в клубе "Динамо" (Львов). Он воевал за Украину, именно здесь он встретил свою любовь – девушку, с которой у них родились дети. На фронт ушел добровольцем.

Во вторник 11 октября Украина вернула домой тела 62 павших на войне с Россией воинов, среди которых пленные, погибшие в тюрьме в оккупированной Оленовке

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