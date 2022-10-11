English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости В Украину вернулись 32 воина: состоялся очередной обмен пленными
Обновлено

В Украину вернулись 32 воина: состоялся очередной обмен пленными

11 октября, 2022 вторник
19:09
Новости

Из российского плена освободили 32 украинских воинов, а также вернули тело израильтянина Дмитрия Фиалки

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Среди освобожденных из плена – офицеры, сержанты и солдаты Вооруженных Сил Украины. Все они были в местах, где велись жесткие боевые действия. Многие считались пропавшими без вести.

Как добавили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, трое из освобожденных – офицеры, 28 – солдаты, один – матрос. Освобожденные из плена защитники относятся, в частности, к 72-й, 24-й и 58-й отдельным механизированным бригадам, 26-й отдельной артиллерийской бригаде, 36-й отдельной бригаде морской пехоты, 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде, 109-го отдельного горно-штурмового батальона. Самому младшему из освобожденных воинов – 22 года, самому старшему – 51 год.

По словам Ермака, сейчас освобожденные военные проходят медицинское освидетельствование, будут восстанавливаться, увидят своих родных.

"Сегодня мы освободили рядового, который служил вместе со своим старшим братом. Брат погиб на его глазах, а младший брат в тот же день попал в плен. У старшего брата остались жена и две дочери", - написал Ермак.

Погибший израильтянин Дмитрий Фиалка в последние два года жил в Украине, работал детским тренером по футболу в клубе "Динамо" (Львов). Он воевал за Украину, именно здесь он встретил свою любовь – девушку, с которой у них родились дети. На фронт ушел добровольцем.

  • Во вторник 11 октября Украина вернула домой тела 62 павших на войне с Россией воинов, среди которых пленные, погибшие в тюрьме в оккупированной Оленовке

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
10 октября, 2022 понедельник
"Иди на": Тина Кароль ответила Собчак, которая назвала азовцев нацистами
Сергій Рябков
11 октября, 2022 вторник
В МИД России назвали четыре основания для применения ядерного оружия
10 октября, 2022 понедельник
Лукашенко уезжает из Беларуси 11 октября в международную поездку
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.3
    Покупка 40.3
    Продажа 41.3
  • EUR
    Покупка 38.72
    Продажа 39.95
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
11 октября
19:22
В разговоре генерала Остина с Шойгу американцы сообщили, что могут сделать с Россией
19:18
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:52
Эксклюзив
Ракетные удары по гражданской инфраструктуре являются фирменным стилем нового командующего оккупационными войсками РФ Суровикина, - представитель украинской разведки Юсов
18:44
OPINION
Самая большая ошибка Путина – убийство гражданских
18:38
Признать РФ государством – спонсором терроризма и учредить трибунал для рассмотрения российских преступлений: Ассоциация семей защитников Азовстали выступила в ПАСЕ
18:00
У Святогорской лавры в Донецкой области СБУ обнаружила новый застенок оккупантов
17:58
В Винницкой области вводят режим тотальной экономии электроэнергии
17:56
ПВО
Зеленский просит лидеров G7 усилить воздушный щит над Украиной, передав современные системы ПВО и ПРО
17:43
ООН работает над продлением действия "зернового коридора" на год
17:40
Россия заказала у Ирана 2400 "шахидов", - Зеленский
17:37
Зеленский предложил G7 поддержать размещение на границе Украины и Беларуси миссии международных наблюдателей
17:35
Эксклюзив
Для массированного удара по Украине РФ могла использовать ракеты с дефектами, поэтому 50% из них не долетели до целей, – военный эксперт Рябых
17:31
На фото Владимир Зеленский
"У государства-террориста не должно остаться никакого шанса": Зеленский озвучил украинскую формулу мира на заседании G7
17:15
На следующей неделе состоятся учения войск НАТО по сдерживанию ядерной угрозы
17:11
В Белгородской области РФ горит электроподстанция. Губернатор обвиняет ВСУ
17:05
Забросать ракетами объекты инфраструктуры – это стиль Суровикина, – ГУР о тактике нового командующего российской группировкой войск в Украине
17:01
ВСУ возле Токмака "накрыли" 6 российских установок С-300
17:01
Эксклюзив
Российские мобилизованные захватывают частное жилье на Левобережье Херсонщины, - советник мэра облцентра
16:59
Эксклюзив
ПАСЕ
На сессии ПАСЕ в Страсбурге 13 октября пройдет украинский день, - корреспондентка Еспресо
16:49
Из-за "суровой военной зимы" Германия ожидает новой волны украинских беженцев
16:48
Германия и США передадут современные системы ПВО для Украины, - Столтенберг
16:45
Енс Столтенберг
НАТО сосредотачивает внимание на увеличении темпов изготовления вооружения и новых инвестициях в оборонную промышленность, - Столтенберг
16:44
Канада направляет в Польшу 40 военных инженеров для тренировки украинских военных
16:39
Эксклюзив
По линии от Марьинки до Бахмута россияне постоянно делают попытки наступления, - офицер ВСУ
16:35
Эксклюзив
Сергей Суровикин
Каждого из российских генералов можно называть сирийским мясником, - советник министра МВД Денисенко
16:32
OPINION
Россия живет вне времени. Преступления "без срока давности" ей по барабану
16:28
Nissan
Nissan Motor передаст свой бизнес в РФ государственной компании за €1
16:23
В России соцсети Facebook и Instagram внесли в список террористических организаций
16:19
"Я не против никого": голливудская актриса Куриленко поддержала Украину и добавила неоднозначный комментарий
16:14
Украинка в 18 лет победила олимпийскую чемпионку и завоевала бронзу ЧМ по дзюдо
16:07
Эксклюзив
В Джанкое 10 октября выстрелил российский танк, пострадал ребенок, - спикер Одесской ОВА Братчук
16:05
Эксклюзив
Свежемобилизованных россиян в основном перебрасывают в Донецкую и Луганскую области, - депутат Харьковского горсовета Иванов
16:00
"Нас ждет переход на зенитно-ракетные комплексы западных образцов": пресс-секретарь Воздушных сил рассказал о перспективах усиления украинского ПВО
15:52
Россияне похитили заместителя гендиректора ЗАЭС по персоналу Валерия Мартынюка
15:46
Германия отправит Чехии современные танки и бронемашины, а чешскую военную технику предоставят Украине
15:40
Эксклюзив
Цель России - мобилизовать каждого 200-го жителя Крыма, - председатель правления "КрымSOS" Алексей Тильненко
15:28
"Нас не запугать": певец Коля Серга выпустил новую песню
15:26
Ученые модифицировали дрожжи, чтобы улучшить вкус пива
15:23
"Шахтер" проиграл "Реалу" в юношеской Лиге УЕФА
15:23
"Бавовны" будет много: украинцы за сутки задонатили 352 млн грн на дроны-камикадзе
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV