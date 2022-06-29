В Украину вернулись 144 военнопленных, в том числе 95 защитников Азовстали
29 июня во время обмена военнопленными в Украину вернулись 144 воина, из них 95 защитники Азовстали
Об этом сообщает в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с начала полномасштабного российского вторжения", - говорится в сообщении.
Освобождены из плена 95 защитников Азовстали, среди них – 43 военнослужащих полка "Азов".
Всего домой вернулось 59 бойцов Национальной гвардии, 30 – Военно-морских сил, 28 – ВСУ, 17 – пограничной службы, 9 – Территориальной обороны и один защитник из Национальной полиции Украины.
Из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Самому младшему из освобожденных исполнилось 19, самому старшему – 65 лет.
"Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь", - добавили в пресс-службе.
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