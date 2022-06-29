Об этом сообщает в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с начала полномасштабного российского вторжения", - говорится в сообщении.

Освобождены из плена 95 защитников Азовстали, среди них – 43 военнослужащих полка "Азов".

Всего домой вернулось 59 бойцов Национальной гвардии, 30 – Военно-морских сил, 28 – ВСУ, 17 – пограничной службы, 9 – Территориальной обороны и один защитник из Национальной полиции Украины.

Из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Самому младшему из освобожденных исполнилось 19, самому старшему – 65 лет.

"Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь", - добавили в пресс-службе.

13 июня сестра бойца отряда специального назначения НГУ "Азов" Наталья рассказала, что не владеет информацией о местонахождении брата. Однако предположила , что пленные воины могут находиться в оккупированной Оленовке. Уже 16 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что большинство пленных защитников Мариуполя находятся на оккупированном Донбассе .

16 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что большинство пленных защитников Мариуполя находятся на оккупированной Донбассе .

20 июня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил , что все пленные защитники Азовстали живы, а переговоры по их освобождению продолжаются.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в субботу, 28 мая, призвали Путина освободить 2500 украинских защитников металлургического завода "Азовсталь"

Координационный штаб по обращению с военнопленными возвращает тела погибших защитников Мариуполя

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