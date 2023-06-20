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В Украину вернули троих из одиннадцати пленных, вывезенных в Венгрию из РФ

20 июня, 2023 вторник
18:17
Война с Россией

Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных

Об этом сообщает спикер МИД Украины Олег Николенко.

Они уже находятся на украинской территории, им оказывается всяческая поддержка.

"Украинские дипломаты вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников", - говорится в сообщении спикера.

О возвращении в Украину пленных из Венгрии также сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Что известно о передаче украинских военнопленных Венгрии

9 июня РПЦ заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных . В украинской разведке сказали, что ничего не знают об этом. Также соответствующей информацией не владели международные организации, в том числе Красный Крест.

Позже в Венгрии подтвердили передачу 11 военнопленных, отметив, что это был жест доброй воли со стороны РПЦ. МИД Украины вызвал для объяснения временного поверенного в делах Венгрии.

16 июня уполномоченный по делам пропавших без вести Олег Котенко сказал , что Украина установила местонахождение 11 военнопленных. Через несколько дней сообщили, что МИД Украины требует допустить к ним консула. В то же время Будапешт продолжал пренебрегать правами и основополагающими свободами людей и игнорировал все попытки конструктивного диалога с посольством Украины.

В МИД Украины 19 июня отметили , что совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины "продолжают принимать активные меры для возвращения домой вероятно одиннадцати украинских военнопленных, которых Венгрия, без ведома украинского правительства или международных правозащитных организаций, вывезла из России ".

"Все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха. Это, а также информация, полученная от родственников некоторых из них, свидетельствует, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности. Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины", - заявили в МИД.

19 июня представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики и безопасности Питер Стано заявил , что Венгрия должна пояснить свои действия по передаче ей украинских военнопленных из РФ и свою коммуникацию по этому вопросу.

20 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил , что 11 украинских военнопленных вывезли из России в интересах венгерского премьера Виктора Орбана. Его венгерский коллега Петер Сийярто опроверг слова Кулебы, отвергнув участие в обмене правительства. По его словам, передача украинских пленных венгерской стороне состоялась в результате "дискуссий между церковью и религиозными организациями".

В венгерской оппозиции четко отрицали , что договоренность об освобождении пленных состоялась без участия правительства. В комментарии к публикации Сийярто оппозиционер Петер Марки-Зай напомнил, что к процессу был привлечен вице-премьер Жолт Шемьен, что последний подтверждал публично.

Венгрия
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