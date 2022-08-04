Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что харьковчанка Любовь Бобро, спасаясь от вражеских обстрелов, пыталась эвакуироваться с детьми через российский Белгород. Однако россияне под видом эвакуации вывезли их в труднодоступную российскую глубинку.



"Нас доставили на межу Зауралья и Западной Сибири – в город Курган. Шансов вырваться почти не было. Тогда моя старшая дочь, которая осталась в Украине, забила тревогу, обратившись в Минреинтеграции", - рассказывает мать.



Как передает Минреинтеграции, процесс возвращения был непростым и проходил под личным контролем вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук.



Таким образом, по состоянию на сегодняшний день из России удалось вернуть уже 50 украинских детей.



Минреинтеграции напоминает, что в случае потери связи с близкими, которых оккупанты депортировали в РФ, можно звонить по телефону на круглосуточную горячую линию министерства: 15-48 .