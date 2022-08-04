В Украину вернули троих детей и их маму, вывезенных оккупантами за Урал
Домой в Украину вернули харьковскую семью Бобро – маму и троих детей, которых под видом "эвакуации" оккупанты депортировали в труднодоступные регионы России
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Отмечается, что харьковчанка Любовь Бобро, спасаясь от вражеских обстрелов, пыталась эвакуироваться с детьми через российский Белгород. Однако россияне под видом эвакуации вывезли их в труднодоступную российскую глубинку.
"Нас доставили на межу Зауралья и Западной Сибири – в город Курган. Шансов вырваться почти не было. Тогда моя старшая дочь, которая осталась в Украине, забила тревогу, обратившись в Минреинтеграции", - рассказывает мать.
Как передает Минреинтеграции, процесс возвращения был непростым и проходил под личным контролем вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук.
Таким образом, по состоянию на сегодняшний день из России удалось вернуть уже 50 украинских детей.
Минреинтеграции напоминает, что в случае потери связи с близкими, которых оккупанты депортировали в РФ, можно звонить по телефону на круглосуточную горячую линию министерства: 15-48 .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.26
Покупка 38.26Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 38.5Продажа 39.72
- Актуальное
- Важное