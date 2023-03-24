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В Украину вернули тела еще 83 павших воинов

24 мартa, 2023 пятница
11:29
война с Россией

24 марта домой вернули тела еще 83 павших украинских защитников из временно оккупированных Россией территорий нашей страны

Об этом информирует Минреинтеграция .

"Сегодня удалось вернуть домой тела 83 погибших украинских военных. Передача тел из временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного из пропавших без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что передача тел погибших украинских бойцов производилась в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Для подробной информации работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.

Сообщить о пропавших можно лично Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу по телефону: (099) 792-01-26.

В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram – (095) 896-04-21.

  • Напомним, 10 февраля сообщалось , что Украина вернула тела 61 павшего военного. Всего с мая по февраль 2022 года, когда был создан Офис Уполномоченного по пропавшим без вести, удалось вернуть 888 тел.
  • Также 3 марта Украине удалось вернуть тела 17 павших защитников из временно оккупированных территорий, всего для достойного захоронения смогли унести тела 1426 военных.
Украина
оккупированные территории
обмен пленными
воєнні злочини Росії
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