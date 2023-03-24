Об этом информирует Минреинтеграция .

"Сегодня удалось вернуть домой тела 83 погибших украинских военных. Передача тел из временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного из пропавших без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что передача тел погибших украинских бойцов производилась в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Для подробной информации работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.

Сообщить о пропавших можно лично Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу по телефону: (099) 792-01-26.

В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram – (095) 896-04-21.