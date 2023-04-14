В Украину вернули тела еще 82 погибших военнослужащих

Об этом информирует Минреинтеграция .

"Сегодня удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - пишет прессслужба.

Сообщается, что передача тел павших украинских защитников осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Украинцам напоминают, что для подробной информации работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.

Сообщить о пропавших можно лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные просят отправлять сообщения у Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.