В Украину вернули тела еще 82 погибших военнослужащих
14 апреля Украине удалось вернула тела еще 82 павших за нашу свободу защитников
Об этом информирует Минреинтеграция .
"Сегодня удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - пишет прессслужба.
Сообщается, что передача тел павших украинских защитников осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.
Украинцам напоминают, что для подробной информации работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.
Сообщить о пропавших можно лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные просят отправлять сообщения у Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.
- Напомним, омбудсмены России и Украины в Анкаре провели уже несколько раундов переговоров, в ходе которых в первую очередь обсуждали обмен пленными и освобождение гражданских украинцев.
- 14 января должен был состояться обмен пленными, однако российская сторона его упразднила.
- Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что в настоящее время Россия не придерживается договоренностей по Женевским конвенциям, а только "занимается провокациями".
- 10 апреля состоялся очередной крупный обмен пленными. Домой вернулись 100 украинцев. Это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. В целом Украина вернула из плена 2105 человек.
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