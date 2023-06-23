В Украину вернули тела 51 павшего военного
В пятницу, 23 июня, состоялась репатриация тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину
Об этом сообщили в Минреинтеграции.
"Сегодня удалось вернуть домой тела 51 защитника. Репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что возвращение тел погибших украинских военных происходит в соответствии с нормами Женевских конвенций.
- 30 мая в Украину вернули тела 79 погибших украинских защитников.
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