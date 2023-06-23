Об этом сообщили в Минреинтеграции.

"Сегодня удалось вернуть домой тела 51 защитника. Репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что возвращение тел погибших украинских военных происходит в соответствии с нормами Женевских конвенций.