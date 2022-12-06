В Украину вернули тела 49 погибших военных

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

"Сейчас совместно с силовыми структурами делаем все возможное, чтобы вернуть как можно больше тел. Постоянно продолжаются работы по отработке локаций, где, вероятно, находятся погибшие бойцы. Спасибо каждому, кто присоединяется к этим сверхсложным процессам, ведь для родных наших защитников достойно попрощаться с ними - дело чести!" – подчеркнул Уполномоченный из пропавших без вести Олег Котенко.

В пресс-службе отметили, что с момента назначения Уполномоченному удалось вернуть домой тела 827 защитников, отдавших свою жизнь за Украину.

Из - за полномасштабной российской вооруженной агрессии в Украине 15 тысяч человек считаются пропавшими без вести .

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