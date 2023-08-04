Об этом информирует Минреинтеграция .

"Сегодня произошла репатриация тел погибших украинских военнослужащих с временно оккупированных территорий Украины. Таким образом удалось вернуть тела еще 44 защитника", - говорится в заявлении.

Сообщается, что передача тел павших военнослужащих проходила в соответствии с нормами Женевских конвенций.

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Тела украинских защитников после идентификации передадут их родным для достойного захоронения.

Что известно об обмене пленными

9 июня РПЦ заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных . В украинской разведке сказали, что ничего не знают об этом. Также соответствующей информацией не владели международные организации, в том числе Красный Крест.

Позже в Венгрии подтвердили передачу 11 военнопленных, отметив, что это был жест доброй воли со стороны РПЦ. МИД Украины вызвал для объяснения временного поверенного в делах Венгрии.

11 июня Украина вернула домой из российского плена 95 защитников из Вооруженных Сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

16 июня уполномоченный по делам пропавших без вести Олег Котенко сказал , что Украина установила местонахождение 11 военнопленных. Через несколько дней сообщили, что МИД Украины требует допустить к ним консула. В то же время Будапешт продолжал пренебрегать правами и основополагающими свободами людей и игнорировал все попытки конструктивного диалога с посольством Украины.

6 июля Украина вернула из плена 45 человек. Среди них - два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник Азовстали и терробороновец из Херсона.