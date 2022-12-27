В Украину вернули тела 42 павших защитников

Об этом информирует Минреинтеграция.

"Сегодня состоялась очередная передача тел – доставили 42 погибших", – пишет прессслужба.

Сообщается, что с мая, со времени назначения Уполномоченного из пропавших без вести Олега Котенко, из пропавших без вести вернули домой тела 869 воинов.

"Ежедневно не прекращается работа по обмену. Несмотря на то, что процесс переговоров сложный и длительный, пытаемся его ускорять. Понимаем каждую семью, которая ждет возвращения и чествования защитников. Вернем всех", - сказал Котенко.

По вопросам пропавших без вести обращайтесь по телефону – 0 800 339 247.

Или лично к Уполномоченному – (099) 792-01-26.

В выходные просят отправлять сообщения в Viber и Telegram – (095) 896-04-21.