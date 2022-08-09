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В Украину вернули тела 17 погибших защитников

9 августа, 2022 вторник
14:15
война с Россией

9 августа обменяли 17 украинских павших защитников

Об этом информирует в телеграме министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины .

"Произошла очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 17 своих защитников. Операция проводилась при содействии Уполномоченного по пропавшим без вести лицам Олега Котенко и других силовых структур Украины", - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции заверили, что возвращение тел произошло в соответствии с нормами Женевской конвенции.

  • 19 июля обменяли погибших между Украиной и Россией – останки еще 45 украинских защитников вернулись домой.
  • 12 июля в ходе очередного обмена погибшими между Украиной и Россией удалось вернуть еще 30 погибших украинских защитников.
  • США и Россия планируют обмен российского торговца оружием Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Гринер и "шпиона" Пола Вилана.

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воєнні злочини Росії
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