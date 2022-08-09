В Украину вернули тела 17 погибших защитников
9 августа обменяли 17 украинских павших защитников
Об этом информирует в телеграме министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины .
"Произошла очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 17 своих защитников. Операция проводилась при содействии Уполномоченного по пропавшим без вести лицам Олега Котенко и других силовых структур Украины", - говорится в сообщении.
В Минреинтеграции заверили, что возвращение тел произошло в соответствии с нормами Женевской конвенции.
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