В Украину вернули еще троих похищенных россиянами детей
В субботу, 21 октября, на Родину вернули еще троих украинских детей, похищенных россиянами во время оккупации регионов Украины
Об этом сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.
Отмечается, что возвращение троих украинских детей было осуществлено в рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским. Также к процессу подключились общественные организации и международные партнеры.
Фото: Дмитрий Лубинец
В частности, этот возврат удалось осуществить благодаря сотрудничеству с благотворительным фондом Orphans Feeding Foundation и соучредительницей организации Мариам Ламберт.
Фото: Дмитрий Лубинец
"Спасибо также за присоединение NGO Heroiam Slava (Jaanika Merilo) и БФ "Улыбка ЮА", - добавил Лубинец.
Фото: Дмитрий Лубинец
- Также неделю назад Украина вернула домой трех мальчиков и 17-летнюю девушку, которых во время полномасштабного вторжения незаконно депортировали россияне.
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