Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В Украину вернули еще троих похищенных россиянами детей

В Украину вернули еще троих похищенных россиянами детей

21 октября, 2023 суббота
13:05
Война с Россией

В субботу, 21 октября, на Родину вернули еще троих украинских детей, похищенных россиянами во время оккупации регионов Украины

Об этом сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Отмечается, что возвращение троих украинских детей было осуществлено в рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским. Также к процессу подключились общественные организации и международные партнеры.

В Україну повернули ще трьох викрадених росіянами дітей

Фото: Дмитрий Лубинец

В частности, этот возврат удалось осуществить благодаря сотрудничеству с благотворительным фондом Orphans Feeding Foundation и соучредительницей организации Мариам Ламберт.

В Україну повернули ще трьох викрадених росіянами дітей

Фото: Дмитрий Лубинец

"Спасибо также за присоединение NGO Heroiam Slava (Jaanika Merilo) и БФ "Улыбка ЮА", - добавил Лубинец.

В Україну повернули ще трьох викрадених росіянами дітей

Фото: Дмитрий Лубинец

  • Также неделю назад Украина вернула домой трех мальчиков и 17-летнюю девушку, которых во время полномасштабного вторжения незаконно депортировали россияне.
Общество
Украина
Россия
Читайте также:
окупанти рф
20 октября, 2023 пятница
Оккупанты перебрасывают технику из Луганска для наступления на Купянском направлении, - движение Атеш
20 октября, 2023 пятница
У самой старшей матери Украины по решению суда заберут дочь: девочка жаловалась на издевательство
21 октября, 2023 суббота
В Пентагоне рассказали, чем Китай помогает России в войне против Украины
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.38
    Покупка 37.38
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.7
    Продажа 40.63
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
21 октября
14:03
"Надеюсь, что Израиль перестанет существовать": турецкий политик из партии Эрдогана заявил, что молится за Гитлера
14:00
OPINION
МВФ существенно улучшил прогноз экономического роста Украины
13:59
Не зерном единым: украинские металлурги стремятся возобновить экспорт морскими путями
13:51
"Вокруг столицы построена многоуровневая система противовоздушной обороны": глава КМВА Попко о защите неба над Киевом
13:49
Деньги
Более 5,6 млрд грн в октябре направлено на выплаты для ВПЛ
13:39
Эксклюзив
Глен Грант
Полковник Грант рассказал, какие события могут привести к Третьей мировой войне
13:18
Инфографика
Курс валют на 21 октября: сколько стоят евро и доллар
13:08
У посольства Израиля на Кипре произошел взрыв: полиция задержала выходцев из Сирии
12:55
На Тузловские лиманы прилетело рекордное количество розовых фламинго
12:53
Палестина
Франция отправит спецрейс с гуманитарной помощью палестинцам
12:38
После уничтожения ХАМАС в секторе Газы при поддержке ООН и арабских стран создадут новую администрацию, - СМИ
12:29
Беларусь планирует вызвать жителей в военкоматы через смс-рассылку
12:28
Германия выделит на восстановление Украины еще 200 миллионов евро
12:15
Без света остаются потребители в 6 приграничных и прифронтовых областях Украины: ситуация в энергосистеме по состоянию на 21 октября
12:11
Минобороны упростило допуск беспилотников и РЭБ к эксплуатации
12:02
Обновлено
Армия РФ вывела в Черное море ракетоноситель с 4 "калибрами"
12:02
OPINION
Почему в Украине выносят приговоры мертвым душам и беглецам
11:45
Перед полетом человека в 2025 году Индия запустила тестовую ракету
11:43
Израиль призывает своих граждан уехать из Египта и Иордании, потому что они могут стать жертвами демонстрантов
11:21
Обновлено
В США заявили об открытии КПП "Рафах", первые грузовики с гуммопомощью начали въезжать из Египта в Газу
10:51
Оккупанты активно перемещают военную силу из Мариуполя на север Донетчины и в сторону Бердянска
10:33
"Иногда мое присутствие обязательно": Буданов заявил об участии в зоне боевых действий
10:29
Около 800 работников Еврокомиссии осудили фон дер Ляен за ее "произраильскую" позицию, - Politico
10:27
"Он не услышал вопрос": Белый дом утверждает, что Байден не считает нужным откладывать наземное вторжение Израиля в сектор Газы
10:13
Эксклюзив
Пресс-офицер 3-й ОШБр: Силы обороны имеют большие успехи с тактической точки зрения
10:12
На Одесщине в результате удара током погиб подросток, 2 ребенка ранены
10:03
OPINION
Украинских ПЭПов будут преследовать по-своему добросовестные банковские работники
09:49
Риски проведения россиянами масштабной мобилизации на ВОТ Херсонщины очень высоки, - зампредседателя облсовета
09:28
Британская разведка оценила потенциальную угрозу патрулирования самолетов РФ с "кинджалами" над Черным морем
09:11
"Основной акцент перенесли в воздух": Гуменюк о новой тактике смешанных атак россиян
09:00
Обзор
Расстрел Майдана
Годы ожидания, но никто не сидит: почему стрелявшие на Институтской экс-беркутовцы на свободе
08:55
Потери российской артиллерии в Запорожье в пять раз превышают украинские, - WSJ
08:53
Эксклюзив
Угледар не дает покоя оккупантам: боец ВСУ о ситуации в Донецкой области
08:36
Израиль ночью нанес удары по военным объектам Хезболлы
08:30
Аналитика
Как Верховный суд помогает избежать наказания экс-нардепу Шепелеву
08:12
Россияне ночью атаковали Кривой Рог: разрушен объект промышленной инфраструктуры
08:05
OPINION
Си видит мир через китайские и точно не русские очки
08:05
Обзор
Приговор для современности, сны Айнштайна и брачный стартап, – 5 книг о том, как создать будущее
07:55
Обновлено
Силы обороны в сутки уничтожили 16 танков, 55 бронемашин и 790 военных армии РФ, - Генштаб
07:42
ЦАХАЛ готовится к следующему этапу войны, впереди тяжелые времена - генерал армии Израиля Хагари
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV