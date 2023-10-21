В Украину вернули еще троих похищенных россиянами детей

Об этом сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Отмечается, что возвращение троих украинских детей было осуществлено в рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским. Также к процессу подключились общественные организации и международные партнеры.

Фото: Дмитрий Лубинец

В частности, этот возврат удалось осуществить благодаря сотрудничеству с благотворительным фондом Orphans Feeding Foundation и соучредительницей организации Мариам Ламберт.

Фото: Дмитрий Лубинец

"Спасибо также за присоединение NGO Heroiam Slava (Jaanika Merilo) и БФ "Улыбка ЮА", - добавил Лубинец.

Фото: Дмитрий Лубинец