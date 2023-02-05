В Украину вернули еще двух незаконно вывезенных в РФ детей
При содействии Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Украину удалось вернуть еще двух детей, незаконно вывезенных на территорию РФ
Об этом сообщает Минреинтеграция.
Речь идет о девочках в возрасте 13 и 15 лет, которые вместе с мамой были депортированы из Луганской области в Рязань. В России мама умерла, а дети попали в приют.
Как сообщили в Минреинтеграции, в ведомство обратилась старшая сестра девушек, которая со своей семьей успела эвакуироваться в Волынскую область. Все вместе прошли путь от оформления опеки над детьми до их возвращения на родину.
Министерство выразило благодарность за помощь благотворительной организации "СОС Детские городки в Украине", Государственной пограничной службе Украины, а также Службе по делам детей Колковского поселкового совета (Волынская область).
"Согласованная работа длилась около полутора месяцев. И вот наконец очередная, но крайне важная для нашего государства победа: украинские дети должны быть в Украине. Девочки воссоединились с семьей и находятся в полной безопасности. Они объяты теплом и заботой родных людей", – отметили в министерстве.
По данным Минреинтеграции, по состоянию на сегодняшний день семья находится в Волынской области.
- 5 февраля МВД Украины обнародовало правила въезда в Украину ребенка – гражданина Украины с иностранным свидетельством о рождении.
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