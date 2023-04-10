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В Украину вернули 24 ребенка из Херсона, которых россияне допрашивали 13 часов и заставляли сниматься в пропаганде

10 апреля, 2023 понедельник
12:45
война с Россией

10 апреля 24 ребенка из Херсонской области вернулись домой. Маленьких украинцев рашисты допрашивали 13 часов и заставляли сниматься в пропагандистских роликах

Об этом информирует глава Херсонской ОВ Александр Прокудин .

"Еще двадцать четыре ребенка из Херсона - наконец дома. Сегодня встретил их в Херсоне, чтобы пообщаться и вручить подарки", - написал глава области.

Сообщается, что враг устраивал украинским детям 13-часовой допрос и заставил участвовать в пропагандистском репортаже.

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"Это одна из самых сложных спасательных миссий. Но главное, что теперь дети дома, со своими родными. Смелые жить, смелые снова быть счастливыми", - подчеркнул Прокудин.

В обмене маленьких украинцев из российского плена помогли волонтеры Благотворительного фонда Save Ukraine.

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Начальник ОВА подчеркнул, что всех украинцев, незаконно удерживаемых Россией, вернут домой.

  • 18 марта глава СБУ Василий Малюк заявил, что правоохранители расследуют 16 тыс. случаев депортации украинских детей. Эксперты в начале марта отмечали , что Россия депортировала около 730 тыс. украинских детей.
  • Совет ООН по правам человека на сессии принял резолюцию, где осудил нарушение Россией прав человека в Украине, в частности, депортацию детей с временно оккупированных территорий.
  • Россия продолжает злоупотреблять полномочиями и привилегиями постоянного члена Совета Безопасности ООН для распространения дезинформации о широкомасштабном похищении и незаконной принудительной депортации тысяч украинских детей.
  • 10 апреля стало известно, что СБУ сообщила о подозрении коллаборантке, которая помогла РФ депортировать более 1 тыс. украинских детей.
  • РФ незаконно содержит на временно оккупированных территориях и незаконно вывезла на российскую территорию 4396 детей-сирот из Украины, но уже формируется международная коалиция для их возвращения.
Криминал
Россия
Херсонщина
пленние
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