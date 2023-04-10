Об этом информирует глава Херсонской ОВ Александр Прокудин .

"Еще двадцать четыре ребенка из Херсона - наконец дома. Сегодня встретил их в Херсоне, чтобы пообщаться и вручить подарки", - написал глава области.

Сообщается, что враг устраивал украинским детям 13-часовой допрос и заставил участвовать в пропагандистском репортаже.

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"Это одна из самых сложных спасательных миссий. Но главное, что теперь дети дома, со своими родными. Смелые жить, смелые снова быть счастливыми", - подчеркнул Прокудин.

В обмене маленьких украинцев из российского плена помогли волонтеры Благотворительного фонда Save Ukraine.

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Начальник ОВА подчеркнул, что всех украинцев, незаконно удерживаемых Россией, вернут домой.