В Украину вернули 14 исторических артефактов, похищенных РФ с временно оккупированных территорий
В пятницу, 20 октября, в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" распаковали 14 культурных ценностей, похищенных Россией с временно оккупированных территорий Украины
Об этом сообщают в Министерстве культуры и информационной политики.
Отмечается, что их пытались незаконно ввезти на территорию США. Артефакты передала американская сторона посольству Украины в США, затем МИД доставило в Украину и передало Министерству культуры и информационной политики Украины.
"В условиях войны страдает украинское культурное наследие. Это не только архитектура, но и огромное количество археологических памятников, особенно это касается юга и востока Украины. Многие из таких мест оккупанты грабят во время строительства своих укреплений на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.
Фото: Минкульт
Исполняющий обязанности генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что впереди кропотливая работа по выяснению обстоятельств, откуда точно происходят эти предметы: "Перед нами предметы, имеющие археологическое происхождение. Очень важным аспектом является выяснение того, откуда эти предметы. Возможно, они из похищенных музейных коллекций, или это предметы так называемой черной археологии».
- 22 сентября президенту Владимиру Зеленскому в Вашингтоне во время церемонии вернули культурные ценности, похищенные российскими войсками с временно оккупированных территорий.
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