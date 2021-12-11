В Украину в воскресенье прибудет 2,5 млн доз вакцины CoronaVac
В воскресенье, 12 декабря, Украина получит две новые партии вакцины от коронавируса CoronaVac
Об этом сообщает фармацевтическая компания "Лекхим" .
В компании отметили, что в Украину доставят две партии вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVaс.
"Группа компаний Лекхим информирует о том, что в воскресенье, 12 декабря, в Украину прибудут две поставки вакцины CoronaVac для профилактики COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в воскресенье прибудет 2 млн. 447 тыс. доз.
"Ориентировочное время прибытия 12:00 – 2 млн доз, 19:20 – 447 тыс. доз", - отметили в компании.
Поставки вакцины осуществляются в рамках дополнительного соглашения к соглашению между Sinovac и Лекхимом.
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Напомним, 23 ноября Минздрав продлил контракт с Pfizer на поставку вакцины от коронавируса на 2022-2023 годы.
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