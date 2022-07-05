В Украину в течение июня вернули 44 ребенка, которых незаконно вывезли оккупанты

Об этом сообщило Минреинтеграция.

44 ребенка из тех, что российские агрессоры незаконно вывезли на временно оккупированные территории и в РФ, удалось вернуть в прошлом месяце при содействии Министерства по вопросам реинтеграции на родину. Большинство из возвращенных – дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. Об этом представители Минреинтеграции рассказали на заседании Совета по вопросам, связанным с жизнью и безопасностью детей в военное и послевоенное время, работающее при Офисе Президента Украины.

Сегодня Минреинтеграция же имеет специальный алгоритм – как нужно себя вести, если вы узнали о незаконном перемещении ребенка-сироты на ВОТ или в РФ. Также Правительство разрабатывает изменения механизма усыновления детей во время военного положения. Речь идет о том, чтобы маленькие украинцы, потерявшие родителей, могли как можно быстрее найти новую семью.

Михаил Мизинцев, возглавляющий координационный штаб России по гуманитарному реагированию в Украине, сообщил , что в Россию "эвакуировали" более 2 млн украинцев, среди них более 300 тыс. детей

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