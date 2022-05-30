В Украину уже вернулись 4,8 млн беженцев, - МВД
Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что с начала полномасштабной войны в Украину вернулись 60% из 7,6 млн беженцев
Об этом Андрусив сообщил в telegram .
"7,6 млн украинцев вынужденно выехали из страны с начала полномасштабной войны из-за наступления российских оккупантов и постоянной угрозы обстрелов. Несмотря на риски, что люди останутся за границей, сейчас мы наблюдаем устойчивую тенденцию возвращения украинцев домой. Таких уже 4,8 млн, т.е. около 60% всего количества беженцев. Логично, что эта цифра будет расти", - написал Андрусив.
Он объяснил это тем, что условия жизни за границей очень редко хорошие – в большинстве случаев приходится снимать дорого жилье или жить в условном спортзале.
"Найти квалифицированную работу тоже трудно, поскольку нужно знать язык, да еще и на профессиональном уровне. Поэтому не нужно бояться, что украинцы не вернутся домой. Статистика конфликтов показывает, что 80% возвращаются после окончания войны, из них 50% возвращаются еще до завершения" , – отметил Андрусив.
- 23 мая в ООН сообщили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину более 6,5 млн украинцев вынужденно уехали за границу .
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