В Украину удалось вернуть еще одного ребенка, - Лубинец
Во вторник, 17 октября, Украине удалось вернуть домой еще одного ребенка в рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA. Мальчика уже передали родным
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Украине удалось вернуть еще одного ребенка. Мальчик уже может обнять своих родных", – написал он.
Отмечается, что возвращение ребенка производилось в рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским.
Фото: Дмитрий Лубинец / телеграмм
В то же время, техническим сопровождением занимались работники офиса омбудсмана. Возвращение прошло в рамках работы координационного штаба под руководством руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
"Работаем дальше. Вскоре ожидаем положительных результатов!", - подчеркнул Лубинец.
- Также днем ранее Украина вернула домой троих мальчиков и 17-летнюю девушку, которых во время полномасштабного вторжения незаконно депортировали россияне.
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