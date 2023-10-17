В Украину удалось вернуть еще одного ребенка, - Лубинец

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Украине удалось вернуть еще одного ребенка. Мальчик уже может обнять своих родных", – написал он.

Отмечается, что возвращение ребенка производилось в рамках реализации плана действий Bring Kids Back UA, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фото: Дмитрий Лубинец / телеграмм

В то же время, техническим сопровождением занимались работники офиса омбудсмана. Возвращение прошло в рамках работы координационного штаба под руководством руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Работаем дальше. Вскоре ожидаем положительных результатов!", - подчеркнул Лубинец.