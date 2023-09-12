В Украину удалось вернуть еще 13 детей с временно оккупированных территорий, - Кулеба
Save Ukraine 12 сентября в рамках спасательной миссии вернула еще 13 детей с оккупированных территорий Херсонщины, Луганщины и Запорожской области
Об этом сообщил исполнительный директор организации Save Ukraine, экс-уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.
"Сегодня Save Ukraine вернула в рамках 11-й спасательной миссии еще 13 детей с оккупированных территорий Херсона, Луганщины и Запорожской области. Всего по результатам 11 спасательных миссий мы вернули в Украину 176 детей", - рассказал Кулеба.
- 8 сентября Украина вернула родителям 9 детей, находившихся во временной оккупации. Один из них пережил российский плен и допрос по надуманным обвинениям.
- 11 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил , что Украина разработала механизм возвращения украинских детей, предусматривающий несколько этапов.
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