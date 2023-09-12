В Украину удалось вернуть еще 13 детей с временно оккупированных территорий, - Кулеба

Об этом сообщил исполнительный директор организации Save Ukraine, экс-уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

"Сегодня Save Ukraine вернула в рамках 11-й спасательной миссии еще 13 детей с оккупированных территорий Херсона, Луганщины и Запорожской области. Всего по результатам 11 спасательных миссий мы вернули в Украину 176 детей", - рассказал Кулеба.