В Украину с визитом прибыла министр обороны Латвии Инара Мурниеце
Во вторник, 17 декабря, в Украину с визитом прибыла министр обороны Латвийской Республики Инара Мурниеце
Об этом сообщил на фейсбуке глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
Инара Мурниеце совершила первый визит в Украину с момента ее назначения на должность министра обороны Латвии. Во время него она встретилась со Стефанчуком.
Вместе с главой ВРУ Мурниеце обсудила "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Стефанчук в свою очередь выразил надежду на активную поддержку представленных пунктов со стороны Латвии. Он отметил важность объединения международной поддержки и создания механизмов, которые позволили бы привлечь российских захватчиков к ответственности за совершенные в Украине преступления.
Также Стефанчук поблагодарил Латвию за военную помощь Украине. Он обсудил с Мурниеце необходимые для дальнейшей борьбы с Россией виды вооружения и заручился поддержкой страны по вопросу обороноспособности Украины.
"Инара Мурниеце приложила много усилий для поддержки Украины в должности Спикера Сейма Латвии. Надеюсь на дальнейшую решительную помощь Украине и новым правительством Латвии", - написал Стефанчук.
- 12 января Президент Владимир Зеленский встретился с главой сейма Латвии Эдвардсом Смилтенсом, во время разговора с которым обсудил гуманитарную и оборонную поддержку Украины.
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