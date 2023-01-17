Об этом сообщил на фейсбуке глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Инара Мурниеце совершила первый визит в Украину с момента ее назначения на должность министра обороны Латвии. Во время него она встретилась со Стефанчуком.

Вместе с главой ВРУ Мурниеце обсудила "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Стефанчук в свою очередь выразил надежду на активную поддержку представленных пунктов со стороны Латвии. Он отметил важность объединения международной поддержки и создания механизмов, которые позволили бы привлечь российских захватчиков к ответственности за совершенные в Украине преступления.

Также Стефанчук поблагодарил Латвию за военную помощь Украине. Он обсудил с Мурниеце необходимые для дальнейшей борьбы с Россией виды вооружения и заручился поддержкой страны по вопросу обороноспособности Украины.

"Инара Мурниеце приложила много усилий для поддержки Украины в должности Спикера Сейма Латвии. Надеюсь на дальнейшую решительную помощь Украине и новым правительством Латвии", - написал Стефанчук.

12 января Президент Владимир Зеленский встретился с главой сейма Латвии Эдвардсом Смилтенсом, во время разговора с которым обсудил гуманитарную и оборонную поддержку Украины.