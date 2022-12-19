В Украину с визитом прибыл министр обороны Болгарии Стоянов
В понедельник, 19 декабря, в Украину с визитом прибыл глава министерства обороны Болгарии Димитар Стоянов
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Имею честь приветствовать в Украине Министра обороны Республики Болгария Димитара Стоянова", - написал Резников в твиттере.
Глава минобороны Украины поблагодарил Болгарию за решение оказать Украине помощь в сфере безопасности. Также он подчеркнул, что ожидает дальнейшего сотрудничества стран по обороне.
- 9 декабря Болгария согласовала свой первый с начала полномасштабного вторжения России пакет военной помощи в Украине.
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