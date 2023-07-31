В Украину с визитом прибыл глава МИД Хорватии
В понедельник, 31 июля, министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман прибыл в Украину
Об этом он написал вtwitter .
Глава МИД Хорватии уже посетил Гостомель в Киевской области.
"Начал свой визит в Украину в Гостомеле. В партнерстве с ЮНИСЕФ - Хорватия хорватское правительство закупило 50 генераторов для школ и больниц по всей стране, включая детский сад "Радуга", - написал Радман.
Чиновник считает чрезвычайно важным обеспечение бесперебойности работы ключевых заведений для детей, поэтому вместе с благотворительной организацией Caritas хорватское правительство передало оборудование для детсада.
- Ранее парламент Хорватии принял декларацию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
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