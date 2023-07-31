Об этом он написал вtwitter .

Глава МИД Хорватии уже посетил Гостомель в Киевской области.

"Начал свой визит в Украину в Гостомеле. В партнерстве с ЮНИСЕФ - Хорватия хорватское правительство закупило 50 генераторов для школ и больниц по всей стране, включая детский сад "Радуга", - написал Радман.

Чиновник считает чрезвычайно важным обеспечение бесперебойности работы ключевых заведений для детей, поэтому вместе с благотворительной организацией Caritas хорватское правительство передало оборудование для детсада.