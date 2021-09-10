В Украину с официальным визитом приедет вице-президент Всемирного банка

Об этом сообщила пресс-служба World Bank Ukraine в Facebook.



Во время визита Бьерде встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими представителями Кабмина.



Она проведет переговоры с представителями посольств, международных организаций по развитию, украинскими учеными.



"Бьерде посетит личное фермерское хозяйство, чтобы ознакомиться с внедрением земельной реформы, которую поддерживает Всемирный банк", - говорится в сообщении.



Бьерде в должности вице-президента руководит стратегической, аналитической, операционной работой Банка и обменом знаниями в регионе.