В Украину с официальным визитом приедет вице-президент Всемирного банка
12-15 сентября со своим первым официальным визитом в Украине будет находиться вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде
Об этом сообщила пресс-служба World Bank Ukraine в Facebook.
Во время визита Бьерде встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими представителями Кабмина.
Она проведет переговоры с представителями посольств, международных организаций по развитию, украинскими учеными.
"Бьерде посетит личное фермерское хозяйство, чтобы ознакомиться с внедрением земельной реформы, которую поддерживает Всемирный банк", - говорится в сообщении.
Бьерде в должности вице-президента руководит стратегической, аналитической, операционной работой Банка и обменом знаниями в регионе.
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