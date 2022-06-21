В Украину с необъявленным визитом прибыл генпрокурор США – обещает помогать задерживать военных преступников
Генеральный прокурор США Меррик Гарленд прибыл в Украину и встретился с украинской коллегой Ириной Венедиктовой
Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт министерства юстиции США.
Гарленд и Венедиктова обсудили механизмы выявления, задержания и привлечения к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям и другим зверствам в Украине.
"Соединенные Штаты посылают однозначное сообщение: негде прятаться. Мы и наши партнеры будем использовать все доступные возможности, чтобы обеспечить привлечение к ответственности тех, кто несет ответственность за эти зверства", – цитирует генпрокурора США телекомпания ABC News.
- Напомним, Ирина Венедиктова обсудила расследование военных преступлений России также со специальным представителем ЕС по правам человека Эймоном Гилмором.
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