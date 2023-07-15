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Обновлено

В Украину с неанонсированным визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Эль

15 июля, 2023 суббота
16:07
Общество

В субботу, 15 июля, президент Южной Кореи Юн Сок Йол совершил необъявленный визит в Украину

Об этом сообщило издание Yonhap.

По словам старшего секретаря президента по вопросам печати Ким Эн Хэ, Юн и его первая леди Ким Кен Хи прибыли в Украину ранее в тот же день из Польши.

Отмечается, что Юн посетил место массовых убийств в Буче под Киевом, а затем - Ирпень, жилой район, подвергшийся масштабным ракетным обстрелам.

Издание добавляет, что он планирует возложить венок к военному памятнику перед проведением встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщается в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

Генеральный прокурор Андрей Костин показал президенту Южной Кореи Юн Сок Йолю и его супруге места преступлений, совершенных российскими военными во время оккупации Бучи в марте 2022 года.

Также отмечается, что Костин поблагодарил президента Юн Сок Йоля за его твердую позицию и подчеркнул, что мировое сообщество не имеет права мириться с масштабными нападениями на гражданское население.
"Украина ценит поддержку Южной Кореи на международной арене, в частности в ООН, и поддержку Формулы мира президента Зеленского. Сегодня мы посетили Бучу, чтобы собственными глазами увидеть последствия людоедской тактики России, направленной на уничтожение мирных украинцев. За 33 дня оккупации Бучи здесь были совершены все виды военных преступлений. Среди них - пытки, расстрелы гражданских и эвакуационных колонн, сексуальное насилие", - подчеркнул генеральный прокурор.

Кроме того, Юн Сок Эль в Киеве почтил память погибших на войне украинских военных, сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"С президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем и первой леди Ким Кон Хи почтили память украинских солдат, погибших на войне России против Украины. Украина и Южная Корея объединены целью восстановить справедливость и защитить демократию от российской тирании", - говорится в сообщении.

Позже президент Республики Корея Юн Сок Йоль заявил о планах увеличить военную помощь Украине по сравнению с прошлым годом. Он отметил, что ранее Республика Корея выделила $100 млн на поддержку Украины, в этом же году эта поддержка будет составлять $150 млн.

Этот визит завершает двухдневную поездку, во время которой президент Южной Кореи посетил Литву, где принял участие в саммите Организации Североатлантического договора, а затем Польшу с официальным визитом.

Зеленская обсудила с первой леди Республики Корея спасение украинского культурного наследия

Об этом Зеленская сообщила в telegram-канале.

Так, одним из способов сохранения культурного наследия является цифровизация, которой сейчас занимается Министерство культуры и информационной политики Украины.

Как отметила Зеленская, в цифровой сфере Республика Корея особенно мощна. Она выразила надежду, что страны смогут сотрудничать еще и в этом направлении.

Зеленська з першою леді Республіки Корея

Фото: telegram-канал
Елены Зеленской

В частности, в ходе встречи первая леди Украины отдельно поблагодарила Ким Кон Хи за посещение пострадавших от российского террора городов Буча и Ирпень Киевской области и захоронения жертв российских военных преступлений. По ее словам, для украинцев такие визиты всегда являются свидетельством солидарности.
Также она выразила благодарность Президенту Республики Корея Юн Сок Йолю за твердую поддержку украинского народа и готовность содействовать восстановлению Украины, которые он подтвердил на саммите НАТО и в Польше, где также находился с визитом.

"В очередной раз убеждаюсь: даже полземного шара между странами – не расстояние для людей, способных чувствовать и слышать", – подчеркнула Зеленская.

Зеленська з першою леді Республіки Корея

Фото: telegram-канал
Елены Зеленской

Кроме того, супруга президента пригласила Ким Кон Хи на третий саммит первых леди и джентльменов, который состоится в сентябре этого года.
"Будем как раз об ощущениях и чувствах – ментальном здоровье не только украинцев, но и жителей разных стран мира. Как превратить уязвимость в стойкость перед лицом войн, кризисов, рядом с опасным соседом?", – сообщила она.

Зеленская убеждена: Республике Корея, как и Украине, здесь есть, чем поделиться.

Зеленська з першою леді Республіки Корея

Фото: telegram-канал
Елены Зеленской

  • 14 июля сообщалось, что Южная Корея заявила о готовности уложиться в восстановление Украины, не дожидаясь завершения войны. Сеул хочет сделать акцент на восстановлении водной инфраструктуры.
Мир
Украина
Владимир Зеленский
Южная Корея
Андрей Костин
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