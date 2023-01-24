В Украину с неанонсированным визитом прибыл президент Финляндии Саули Нийнисте

Об этом сообщили в телеграмм-канале президента Украины Владимира Зеленского.

"Приветствую в Украине президента Финляндии Саули Нийнисте. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа", - написал Зеленский.

В Киеве прошла встреча глав Украины и Финляндии.

"Сегодня я встретился с президентом Украины Зеленским в Киеве. Мы обсудили текущую ситуацию российско-агрессорской войны и поддержку, в которой нуждается Украина", - написал глава Финляндии в твиттере.

Он добавил, что в Киеве подтвердил "твердую и непреклонную поддержку Финляндией Украины столько, сколько потребуется".

20 января Финляндия анонсировала предоставление 12-го пакета военной помощи Украине на сумму свыше €400 млн

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