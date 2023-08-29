В Украину разрешили ввозить донорскую кровь из-за границы в экстренных ситуациях

Об этом говорится на сайте Кабмина.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения потребность в донорской крови и ее компонентах в Украине выросла более чем на 40%.

"Увеличение интенсивности боевых действий на фронте, ежедневные обстрелы врагом мирных городов приводят к существенному росту потребностей крови, которая критически необходима для спасения военных и гражданских украинцев", - говорится в заявлении.

В то же время Украина обеспечена донорской кровью на 100%. Однако медицинская система должна быть готова к любым чрезвычайным ситуациям и террористическим актам со стороны РФ.

Таким образом, Правительство приняло постановление, предусматривающее, что в случае возникновения потребности кровь и ее компоненты могут заводиться в Украину из-за границы. Это позволит в критические моменты избежать возможного дефицита донорской крови и компонентов.

В Кабмине отметили, что кровь и компоненты будут поставляться в Украину гуманитарной помощью. Ответственными за ее получение определили Украинский центр транспланткоординации, который выполняет функции Национального трансфузиологического центра.

"Принятое сегодня постановление это превентивный документ на случай обострения ситуации или возникновения чрезвычайных обстоятельств. Он предусматривает возможность применения механизма, позволяющего избежать случаев дефицита крови. Принимаем все меры, чтобы при любых условиях система продолжала работать бесперебойно", - добавил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.