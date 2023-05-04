В Украину пытались ввезти грузовиком разобранный на части самолет
Сотрудники Киевской таможни разоблачили попытку ввоза с территории Румынии в Украину разобранного на части самолета CESSNA
Об этом сообщили в Киевской таможне на странице Facebook.
Как отмечается, согласно товаросопроводительным документам, представленным к таможенному оформлению, из Румынии на территорию Украины грузовиком направлялись части самолета Cessna, который был в использовании, а именно фюзеляж и крылья, стоимостью 9 тысяч евро.
При осмотре груза киевские таможенники обнаружили, что заявленный к таможенному оформлению товар является не частями самолета, а непосредственно самолетом в частично разобранном состоянии.
Оказалось, что кроме заявленных фюзеляжа и крыльев в грузовом отделе грузовика, который перемещал товар, находились другие части самолета, а именно:
- вертикальный и горизонтальный стабилизаторы с рулем направления и высоты
- кресла
- обшивка
- дверь
- шасси
- бортовое оборудование (приборы)
- обтекатели
- части выхлопные системы двигателя
"То есть по существу груз представляет собой самолет CESSNA модель 182M, без двигателя и отдельного бортового оборудования", - говорится в сообщении.
Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.
Самолет изъят до вынесения судом решения по делу.
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