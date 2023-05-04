В Украину пытались ввезти грузовиком разобранный на части самолет

Об этом сообщили в Киевской таможне на странице Facebook.

Как отмечается, согласно товаросопроводительным документам, представленным к таможенному оформлению, из Румынии на территорию Украины грузовиком направлялись части самолета Cessna, который был в использовании, а именно фюзеляж и крылья, стоимостью 9 тысяч евро.

При осмотре груза киевские таможенники обнаружили, что заявленный к таможенному оформлению товар является не частями самолета, а непосредственно самолетом в частично разобранном состоянии.

Оказалось, что кроме заявленных фюзеляжа и крыльев в грузовом отделе грузовика, который перемещал товар, находились другие части самолета, а именно:

вертикальный и горизонтальный стабилизаторы с рулем направления и высоты

кресла

обшивка

дверь

шасси

бортовое оборудование (приборы)

обтекатели

части выхлопные системы двигателя

"То есть по существу груз представляет собой самолет CESSNA модель 182M, без двигателя и отдельного бортового оборудования", - говорится в сообщении.

Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

Самолет изъят до вынесения судом решения по делу.