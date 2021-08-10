В Украину привезли оригинал Конституции Филиппа Орлика
В Украину впервые за 311 лет доставлен оригинал Конституции Филиппа Орлика
Об этом сообщили в Офисе президента в комментарии РБК-Украина.
"Сегодня она уже будет доставлена в Софию Киевскую, где Конституцию выставят для осмотра", - сообщили в ОПГ.
В свою очередь, представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря также сообщила в соцсетях, что Конституция уже в Украине.
"Впервые за 311 лет в Украину доставлен оригинал Конституции Филиппа Орлика! Ждем экспонирования ко Дню независимости. Три ее копии, переданные Швецией, уже экспонируются в Украине: в парламенте и Офисе Президента! Третья копия будет передана в Конституционный Суд после его реформирования", - написала она.
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