В Украину прилетел рейс с эвакуированными из Кабула гражданами

Об этом сообщает РБК-Украина.

Рейс эвакуировал 96 человек, среди которых украинцы и иностранные граждане.



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"На этом борту прилетели люди, возвращения которых запрашивали Ватикан и Канада. Сейчас прилетели 96 человек, среди них есть граждане Украины, есть лица с видом на жительство в Украине, члены их семей, а также лица, о возвращении которых просили Ватикан и Канада" , - заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.