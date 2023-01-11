В Украину приехали мэры столиц Польши, Чехии, Венгрии и Словакии

Об этом информирует Polsat News .

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский уехал в Киев. Планирует встречу с мэром Виталием Кличко.

Также известно, что в украинскую столицу прибыли главы Праги, Будапешта и Братиславы.

Детали визита мэров пока не сообщают.

Это первая поездка Рафала Тшасковского в Киев после начала войны. Городской глава Варшавы посещал нашу столицу до начала полномасштабной войны 15 февраля 2022 года.

"Мы также здесь, чтобы показать, что мы готовы помочь. Если что-нибудь случится, мы координируем наши действия с другими местными органами власти, поэтому сможем помочь органам местного самоуправления в восточной Польше (при необходимости)", – сказал тогда мэр Варшавы.