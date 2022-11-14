В Украину приехала очередная партия бронетранспортеров из Литвы

Об этом сообщил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Дополнительная военная поддержка от Литвы достигла места назначения. 12 единиц М113 (10 единиц 120-мм самоходных минометов и 2 единицы танков с системой управления огнем) и боеприпасы", – написал Арвидас Анушаускас в твиттере.

Он также уточнил, что Литва выполняет свои обязательства и в настоящее время в Украину уже отправлено 62 М113 разного назначения.

M113 — это американский основной гусеничный бронетранспортер, находящийся на вооружении механизированных войск армии США и армий многих других стран.

В июле Литва объявила о передаче Украине дополнительно бронетранспортеров M113 и боеприпасов.

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