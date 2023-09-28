В Украину приехал министр обороны Франции Лекорню
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в четверг, 28 сентября, приехал в Киев для участия в Форуме оборонных индустрий: вместе с ним прибыла делегация из 18 компаний оборонного сектора
Об этом пишет Le Figaro .
Отмечается, что из соображений безопасности поездка держалась в тайне.
Лекорню планирует встретиться со своим новым коллегой Рустемом Умеровым, министром по стратегическим отраслям промышленности Александром Камышиным и, вероятно, с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вместе с французским министром прибыли представители 18 компаний оборонного сектора, в том числе крупные концерны, малые и средние предприятия и стартапы. Названия компаний не разглашают, однако, по информации минобороны Франции, их деятельность варьируется от бронетехники до кибернетики и беспилотников.
"Некоторые компании будут углублять свои контакты с украинскими коллегами, в то время как другие будут искать возможности для подписания контрактов", - добавило издание.
- В тот же день в Украину прибыл новый государственный секретарь Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по обороне Грант Шаппс. Он встретился с Владимиром Зеленским и своим коллегой Рустемом Умеровым.
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