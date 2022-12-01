В Украину приехал британский телеведущий Бер Гриллз

О еще одном звездном госте, который воспользовался услугами "Укрзализныци", сообщили на странице компании в соцсети.

"Конечно, его не удивишь несколькими часами без света и душа, но в его коллекцию сюжетов об уродливых существах украинцам точно есть кого добавить", - отметили в "Укрзализныце".

Сотрудники выразили надежду, что его документальные кадры раскроют миру еще больше правды о событиях в Украине.

Справочно

Эдвард Майкл "Беар" Гриллз, путешественник, телеведущий и писатель. Его программа, звучащая в украинском переводе "Выжить любой ценой", выходит на "Channel 4" для Великобритании и Discovery Channel для США, Европы, Азии и Африки. В программе Гриллз высаживается в диких местах, показывая зрителям, как выживать. Программа выходит с октября 2006 года. На сегодняшний день вышло семь сезонов. Все экспедиции Гриллза собирали деньги для благотворительных организаций.

К слову, отец путешественника – политик из Консервативной партии Британии, а его бабушка – Патрисия Форд была членом парламента от Ольстерской юнионистской партии. Дед по матери – профессиональный игрок в крикет Невилл Форд.

Вне телевидения Гриллз иногда работает мотивационным оратором

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