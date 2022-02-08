В Украину приедет глава МИД Испании для обсуждения военной и экономической помощи и сдерживания агрессии РФ
Министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буено по приглашению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы совершит двухдневный визит в Украину, который продлится с 8 по 9 февраля
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станет поддержка Украины и сдерживание РФ от дальнейшей агрессии", - говорится в сообщении.
Также планируется, что стороны обсудят экономическое сотрудничество. Среди вопросов будет увеличение объема торговли и инвестиций между Украиной и Испанией.
После переговоров Хосе Мануэль Альбарес Буэно и Дмитрий Кулеба проведут совместную пресс-конференцию в онлайн-формате.
- Напомним, 7 февраля глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев для обсуждения усилий в рамках Нормандского формата, реализации комплексного пакета сдерживания России, развития торговых отношений и экономического сотрудничества. Также министр посетила прифронтовый поселок Широкино в Донецкой области и пообщалась с украинскими военными.
- Кроме того, 7 февраля в Киев приехали главы МИД Австрии, Словакии и Чехии. Они также поехали в зону ООС и посетили КПВВ "Станица Луганская".
- Также 8 февраля в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон и глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
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