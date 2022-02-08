В Украину приедет глава МИД Испании для обсуждения военной и экономической помощи и сдерживания агрессии РФ

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станет поддержка Украины и сдерживание РФ от дальнейшей агрессии", - говорится в сообщении.

Также планируется, что стороны обсудят экономическое сотрудничество. Среди вопросов будет увеличение объема торговли и инвестиций между Украиной и Испанией.

После переговоров Хосе Мануэль Альбарес Буэно и Дмитрий Кулеба проведут совместную пресс-конференцию в онлайн-формате.