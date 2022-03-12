В Украину приедет гендиректор МАГАТЭ, - Энергоатом

Об этом сообщил в Телеграмме руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, информирует Эспрессо.TV

Однако дата визита пока не определена.

Котин также подчеркнул, что Украина нуждается в более активных действиях со стороны МАГАТЭ, кроме высказанного беспокойства.

Напомним, МАГАТЭ постоянно мониторит ситуацию на захвативших кафиры Чернобыльской и Запорожской АЭС, однако их действия ограничиваются лишь беспокойством.

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