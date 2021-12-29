В Украину придут сухая погода и потепление, - синоптик Наталья Диденко о прогнозе на 30 декабря

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.



В течение 30 декабря в Украине осадков не будет, однако останется гололедица.



Ночью 30 декабря температура воздуха составит -4...-10 °C, а днем -1...-5 °C. В западных областях Украины станет теплее - до +1...+5 °C.



В Киеве осадки маловероятны. Синоптик также предупредила о гололеде. Ночная температура составит -8 °C, а днем будет -4°C.



По прогнозам Натальи Диденко 31 декабря и 1 января украинцам следует ожидать незначительного потепления, оттепелей, периодически мокрого снега и дождя.

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