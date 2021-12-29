В Украину придут сухая погода и потепление, - синоптик Наталья Диденко о прогнозе на 30 декабря
30 декабря в Украине ожидается гололедица, потепление и сухая погода
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В течение 30 декабря в Украине осадков не будет, однако останется гололедица.
Ночью 30 декабря температура воздуха составит -4...-10 °C, а днем -1...-5 °C. В западных областях Украины станет теплее - до +1...+5 °C.
В Киеве осадки маловероятны. Синоптик также предупредила о гололеде. Ночная температура составит -8 °C, а днем будет -4°C.
По прогнозам Натальи Диденко 31 декабря и 1 января украинцам следует ожидать незначительного потепления, оттепелей, периодически мокрого снега и дождя.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.06
Покупка 27.06Продажа 27.3
-
EUR
Покупка 30.48Продажа 30.89
- Актуальное
- Важное