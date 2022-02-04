В Украину придут снег, ветер и потепление, - синоптик Наталья Диденко о погоде на выходные
5-6 февраля в Украине ожидаются порывистый ветер, мороз, снег и потепление
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко .
5 февраля в Украину придут снег, мокрый снег и усиление ветра.
Сначала осадки покроют западные и северные области. В Центре влажная погода будет днем 5 февраля, а на Юге и Востоке – вечером 5 февраля и ночью 6 февраля.
Ветер на протяжении 5 февраля в большинстве регионов будет северо-западный с переходом на юго-западный, порывистый, местами к штормовым порывам.
В ночь на 5 февраля температура воздуха на большинстве территории Украины составит -2...-9°C, а в северных областях -7...-12°C. На Западе ожидается около 0°C.
Днем потеплеет во всех регионах Украины, мороз будет держаться только на Востоке.
В Киеве облачная погода, снег будет переходить в мокрый снег. В ночь на 5 февраля синоптик обещает -6...-9°C, а днем потеплеет до оттепели, но усилится ветер.
В течение 6 февраля температура воздуха в Украине составит 0...+3°C, а на Юге - +2...+6°C. В Киеве будет сухая, теплая и ветреная погода.
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