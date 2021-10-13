В Украину придут снег, туманы и холод, - синоптик Наталья Диденко

Об этом передает синоптик Наталья Диденко.

Влажный циклон уже завтра покинет пределы Украины и дожди удержатся разве что на северо-востоке Украины. А также немного влаги придется на западные области - в Карпатах со снегом.

Также страну окутают туманы.

Дождей существенных не предвидится, однако будет холодно.

Днем ожидается +8°C...+13°C.

Ночи будут холодные +1°C...+6°C, при прояснениях до небольших "минусов".

В пятницу вдоль полосы Одесчина-Кропивницкий с районами-Черкасчина-Днепропетровщина-Харьковщина может немного покапать дождь.

Завтра на Левобережье Украины ожидается сильный ветер.

В Киеве на Покров и практически до конца недели осадков не будет. Ночью -2°C...+5°C, в дневные часы +9°C...+13°C.



