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Главная Общество В Украину придут потепление, снег и гололедица, - синоптик Наталья Диденко

В Украину придут потепление, снег и гололедица, - синоптик Наталья Диденко

25 января, 2022 вторник
14:12
Общество

26 января украинцам следует ожидать снег, морозы и потепление

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко .

Она предупредила, что в Украине будет снижаться до конца недели.

На Западе Украины 26 января станет теплее, снег будет переходить в мокрый и налипать.

Днем и ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -3...+3°C. На остальной территории страны будет идти снег, а также удерживаться гололедица.

В восточных областях будет самое холодное, осадки маловероятны. Ночью будет идти дождь -6...-11°C, днем поднимется до -3..-7°C.



На Севере, Юге и в Центре Украины синоптик прогнозирует снег. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -4...-9°C, а днем -2...-4°C.

В Киеве в ночь на 26 января снег усилится, а днем ослабнет. Ночью температура воздуха составит -7°C, а днем вырастет до -2°C.

Наталья Диденко отмечает, что к концу недели в Украине отступит мороз и будет оттепель, однако потом снова придет похолодание.

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