В Украину придут потепление, снег и гололедица, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко .



Она предупредила, что в Украине будет снижаться до конца недели.



На Западе Украины 26 января станет теплее, снег будет переходить в мокрый и налипать.



Днем и ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -3...+3°C. На остальной территории страны будет идти снег, а также удерживаться гололедица.



В восточных областях будет самое холодное, осадки маловероятны. Ночью будет идти дождь -6...-11°C, днем поднимется до -3..-7°C.







На Севере, Юге и в Центре Украины синоптик прогнозирует снег. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -4...-9°C, а днем -2...-4°C.



В Киеве в ночь на 26 января снег усилится, а днем ослабнет. Ночью температура воздуха составит -7°C, а днем вырастет до -2°C.



Наталья Диденко отмечает, что к концу недели в Украине отступит мороз и будет оттепель, однако потом снова придет похолодание.

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