В Украину придут порывистый ветер и потепление, - синоптик Наталья Диденко о погоде 10 декабря

Об этом сообщает в Telegram синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.



10 декабря юго-восточный ветер может достигать штормовых значений – до 15-22 м/с. На западе и востоке Украины ветер будет более сдержанным, но также порывистым.







В большинстве областей страны ожидается потепление до +5...+9°C, на юге +7...+12°C, в Крыму - до +12...+15°C. На западе Украины будет 0...+4°C.



Дождь и мокрый снег наиболее вероятны в Винницкой, Житомирской, Одесской, а также в западных регионах Украины. В большинстве областей погода будет сухой.



Кроме того, синоптик предупреждает о туманах и гололеде.



В Киеве 10 декабря будет облачная и промозглая погода, но сильных осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до +7..+8°C. Также в Киеве ожидается сильный юго-восточный ветер.



На выходных по всей территории Украины, кроме западных областей, будет теплая погода, а 13 декабря следует ожидать похолодания.

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